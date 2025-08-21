CTS Eventim Aktie

79,95EUR -19,50EUR -19,61%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.08.2025 09:17:09

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
99,25 € 		Abst. Kursziel*:
18,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,59%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

