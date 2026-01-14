Danone Aktie
|76,42EUR
|0,14EUR
|0,18%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Quartalszahlen von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns im vierten Quartal liege mit 4,0 Prozent unter der Konsensschätzung von 4,5 Prozent, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Margenerwartungen für die Jahre 2025 und 2026./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,98 €
|
Abst. Kursziel*:
14,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
07.01.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.12.25
|Danone-Aktie belastet: Chinas Maßnahme trifft EU-Milchprodukte (dpa-AFX)
|
17.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.12.25