ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Danone sei eine "Transformationsgeschichte, die bereits Früchte trage", titelte Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten gezeigt, dass die Franzosen in der Lage seien, ein überzeugendes Gewinnwachstum zu erzielen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 02:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 02:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.