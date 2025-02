FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 74 auf 78 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes Jahr 2024 hinter sich und damit "das erste Kapitel des 'Renew-Danone- Drehbuchs" erfolgreich beendet, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Danone sei angesichts der griffigeren Organisationsstruktur, der Aufstellung in strukturellen Wachstumsmärkten, des noch stärker wissenschaftsbasierten Produktangebots sowie des besonderen Konsumenten-/Patienten-Fokus gut positioniert für ein erfolgreiches zweites "Renew-Danone-Kapitel"./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 13:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 13:55 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.