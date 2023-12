NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Obwohl das Institut seine Erträge sukzessive gesteigert habe und für 2025 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von mehr als zehn Prozent anstrebe, werde die Aktie mit einem noch höheren Branchenabschlag als früher bewertet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt sei sehr auf das Investmentbanking fokussiert. Dabei stehe derzeit das Unternehmenskundengeschäft mit seinen zahlreichen Chancen für einen Großteil der Bewertung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 23:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / EST





