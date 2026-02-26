Deutsche Telekom Aktie

33,72EUR 0,29EUR 0,87%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

26.02.2026 08:21:47

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv seien Kernkennziffern vom deutschen Markt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nach den Zahlen nicht viel ändern, prognostiziert der Experte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,34 € 		Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,62%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

