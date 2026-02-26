Eni Aktie

19,11EUR 0,39EUR 2,09%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

26.02.2026 08:29:54

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Biraj Borkhataria in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege etwa das Nettoergebnis um ein Viertel über dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,17 € 		Abst. Kursziel*:
-11,33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Analysen zu Eni S.p.A.

08:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 19,16 2,37% Eni S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

09:27 KION GROUP Outperform Bernstein Research
09:27 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
09:06 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:50 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:44 E.ON Verkaufen DZ BANK
08:43 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:43 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
08:31 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
08:30 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:30 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
08:22 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:20 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:11 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
08:05 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
07:58 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
07:51 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Diageo Outperform Bernstein Research
07:26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:21 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:18 AstraZeneca Buy UBS AG
07:14 GSK Neutral UBS AG
07:13 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:08 freenet Sell UBS AG
07:07 BASF Outperform Bernstein Research
07:06 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06:30 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:10 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
25.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
25.02.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
25.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
