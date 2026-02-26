Eni Aktie
|19,11EUR
|0,39EUR
|2,09%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Biraj Borkhataria in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege etwa das Nettoergebnis um ein Viertel über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
19,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
