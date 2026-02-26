HENSOLDT Aktie

76,10EUR -4,40EUR -5,47%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

26.02.2026 08:11:00

HENSOLDT Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Sie seien mit Ausnahme des Free Cashflow und des Auftragseingangs etwas schwächer als erwartet gewesen, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Mittelwerte der für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Free Cashflow 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridore lägen jeweils zwei Prozent unter den Konsensschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

