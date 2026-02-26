NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Konsens, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Free Cashflow habe ihn hingegen übertroffen. Die Aussichten auf das laufende Jahr seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT



