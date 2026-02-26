HENSOLDT Aktie
|75,40EUR
|-5,10EUR
|-6,34%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Konsens, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Free Cashflow habe ihn hingegen übertroffen. Die Aussichten auf das laufende Jahr seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,36%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
06:30
|EQS-News: Financial year 2025: HENSOLDT achieves record order intake and confirms structural growth path (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: Geschäftsjahr 2025: HENSOLDT erzielt Rekord-Auftragseingang und bestätigt strukturellen Wachstumspfad (EQS Group)
|
25.02.26
|HENSOLDT-Aktie im Blick: CEO darf länger bleiben (Dow Jones)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
25.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|EQS-News: HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031 (EQS Group)