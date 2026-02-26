NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.