Allianz Aktie

377,90EUR -3,70EUR -0,97%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 08:30:19

Allianz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
377,50 € 		Abst. Kursziel*:
-13,91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
377,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,00%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten