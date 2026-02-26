Allianz Aktie
|377,90EUR
|-3,70EUR
|-0,97%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
377,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
377,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,00%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:18
|Jefferies & Company Inc. gibt Allianz-Aktie Hold (finanzen.at)
|
07:27
|Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet (dpa-AFX)
|
06:59
|EQS-News: Allianz erzielt operatives Rekordergebnis von 17,4 Milliarden Euro – exzellenter Start in den neuen Strategiezyklus (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: Allianz achieves record operating profit of 17.4 billion euros – excellent start to new strategic cycle (EQS Group)
|
25.02.26
|Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)