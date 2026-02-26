Schneider Electric Aktie

274,60EUR 9,15EUR 3,45%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

26.02.2026 08:20:14

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Industriegütern sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Mark Fielding in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität im Gesamtjahr decke sich mit der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Und der Ausblick für 2026 liege in der Mitte der Spannen auf dem Niveau der Markterwartungen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
270,00 € 		Abst. Kursziel*:
0,00
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
274,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,68%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

