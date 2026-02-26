NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigen Kennziffern des Versicherers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Segmente Schaden & Unfall und Leben & Gesundheit hätten etwas schwächer abgeschnitten als angenommen. Positiv wertet der Experte die Solvabilitätsquote und die aufgestockten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST



