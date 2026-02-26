Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|540,60EUR
|-14,80EUR
|-2,66%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
537,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
540,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07:46
|Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 600 Euro (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)