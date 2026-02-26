NVIDIA Aktie
|167,40EUR
|1,10EUR
|0,66%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 195,56
|
Abst. Kursziel*:
27,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 195,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,84%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:10
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:10
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:10
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|167,60
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:22
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:21
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|07:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|freenet Sell
|UBS AG
|07:07
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:10
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG