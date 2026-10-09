DHL Group Aktie
|55,98EUR
|0,70EUR
|1,27%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
08.10.2026 21:00:35
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,04 €
|
Abst. Kursziel*:
18,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,11%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:34
|DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|OTS: DHL Group / Technologie schlägt Zölle: Welthandel wächst schneller - ... (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,96
|1,23%
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|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research