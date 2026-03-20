DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 7 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatzausblick auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die mittelfristigen Ambitionen hätten die Schweizer zurückgeschraubt./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
7,00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
4,12 CHF
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Abst. Kursziel*:
69,99%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
4,15 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
68,51%
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Analyst Name::
Jan Koch
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KGV*:
-