DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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20.03.2026 13:14:35

DocMorris Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 7 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatzausblick auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die mittelfristigen Ambitionen hätten die Schweizer zurückgeschraubt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,12 CHF 		Abst. Kursziel*:
69,99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
68,51%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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