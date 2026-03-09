easyJet Aktie
|4,57EUR
|-0,17EUR
|-3,63%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 560 auf 510 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,10 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
06.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)