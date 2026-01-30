easyJet Aktie

5,53EUR 0,04EUR 0,66%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

30.01.2026 09:31:37

easyJet Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für den Sommer erschienen ihm daher zu optimistisch. Er liege wegen überraschend hoher Verluste im Wintergeschäft mit seiner Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis unter dem Konsens./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
5,39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
4,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

