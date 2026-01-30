easyJet Aktie
|5,53EUR
|0,04EUR
|0,66%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für den Sommer erschienen ihm daher zu optimistisch. Er liege wegen überraschend hoher Verluste im Wintergeschäft mit seiner Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis unter dem Konsens./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
5,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
4,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
