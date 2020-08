Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der FACC in Reaktion auf die gemeldeten Halbjahreszahlen von 7,0 auf 6,4 Euro gesenkt. Die Empfehlung "hold" für die Titel des oberösterreichischen Flugzeugzulieferers wurde von RCB-Analyst Oliver Simkovic bestätigt.

Als Hintergrund der Kurszielsenkung nennt der Experte neben den gemeldeten Zahlen auch die Erwartung anhaltend niedriger Produktionsraten. Die RCB-Analysten erwarten für 2021 eine rund 40 Prozent niedrigere Nachfrage und erst mit 2022 eine leichte Erholung der Produktionsraten. Die vor der Corona-Krise gesehenen Niveaus dürften überhaupt erst 2025 wieder erreicht werden, heißt es in der Analyse.

Die FACC hatte zuletzt für das erste Halbjahr einen Umsatzrückgang von 27 Prozent und einen Verlust von 41 Mio. Euro gemeldet. Angesichts der coronabedingt schweren Krise der Luftfahrtbranche erwartet das Unternehmen wie berichtet für 2020 einen Betriebsverlust von 55 bis 65 Mio. Euro.

An der Wiener Börse notierten FACC-Aktien am Montag gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 1,49 Prozent bei 5,45 Euro.

