Ferrari Aktie

283,30EUR -3,90EUR -1,36%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

05.02.2026 12:00:31

Ferrari Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 365 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten ihren Boden wohl nahezu gefunden, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Argumente für eine Neubewertung blieben allerdings rar gesät. Der Ausblick auf 2026 dürfte wohl kaum inspirieren. Cosman nahm bei seinem Kursziel einen 20-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes vor./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
288,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
283,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,84%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

