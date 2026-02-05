Ferrari Aktie
|283,30EUR
|-3,90EUR
|-1,36%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 365 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten ihren Boden wohl nahezu gefunden, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Argumente für eine Neubewertung blieben allerdings rar gesät. Der Ausblick auf 2026 dürfte wohl kaum inspirieren. Cosman nahm bei seinem Kursziel einen 20-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes vor./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
365,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
288,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
283,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,84%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
