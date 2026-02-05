LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 365 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten ihren Boden wohl nahezu gefunden, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Argumente für eine Neubewertung blieben allerdings rar gesät. Der Ausblick auf 2026 dürfte wohl kaum inspirieren. Cosman nahm bei seinem Kursziel einen 20-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes vor./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:05 / GMT



