NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall stufte in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse mit Blick auf die jüngste, unterschiedliche Kursentwicklung die Aktien des Flughafenbetreibers Aeroports de Paris (ADP) auf "Outperform" hoch und die des Konkurrenten Aena auf "Neutral" ab. Beim Frankfurter Branchenvertreter Fraport bleibt sie vergleichsweise vorsichtig. Die Unsicherheiten über die Verkehrs- und Gebührentrends im kommenden Jahr hielten an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 21:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 00:15 / BST





