Fraport Aktie

76,70EUR -3,15EUR -3,94%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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13.04.2026 13:11:29

Fraport Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Regulierung bleibe ein Kernthema unter Europas Flughafenbetreibern, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Der Iran-Krieg belaste derweil vor allem Aeroports de Paris./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,05 € 		Abst. Kursziel*:
23,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,56%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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