Fraport Aktie
|76,70EUR
|-3,15EUR
|-3,94%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
13.04.2026 13:11:29
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Regulierung bleibe ein Kernthema unter Europas Flughafenbetreibern, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Der Iran-Krieg belaste derweil vor allem Aeroports de Paris./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
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Unternehmen:
Fraport AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
94,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
76,05 €
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Abst. Kursziel*:
23,60%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
76,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,56%
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Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse