LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Regulierung bleibe ein Kernthema unter Europas Flughafenbetreibern, schrieb Andrew Lobbenberg am Sonntag. Der Iran-Krieg belaste derweil vor allem Aeroports de Paris./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT



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