Fresenius Aktie
|40,82EUR
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das ergebnisseitig starke erste Quartal des Medizinkonzerns ebne den Weg für eine Anhebung der zunächst bestätigten Jahresziele in den kommenden Quartalen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
40,16 €
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Abst. Kursziel*:
41,93%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40,82 €
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Abst. Kursziel aktuell:
39,64%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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