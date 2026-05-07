Fresenius Aktie

40,82EUR 0,87EUR 2,18%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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07.05.2026 12:14:56

Fresenius SECo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das ergebnisseitig starke erste Quartal des Medizinkonzerns ebne den Weg für eine Anhebung der zunächst bestätigten Jahresziele in den kommenden Quartalen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,16 € 		Abst. Kursziel*:
41,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,64%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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