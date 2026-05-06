Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns seien "eigentlich okay", kommentierte Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sehe etwas schwach aus. Doch die Aktien seien im Vorfeld der Zahlen schwach gelaufen, und der konservative Ausblick beinhalte Spielraum nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,15 €
|
Abst. Kursziel*:
37,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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14:04
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
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12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
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11:17
|ROUNDUP: Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt (dpa-AFX)
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10:05
|Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
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09:33
|Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Buy
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|Barclays Capital
|30.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Fresenius Buy
|UBS AG
|09:11
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Fresenius Buy
|UBS AG
|09:11
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fresenius Overweight
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Neutral
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|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.