Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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06.05.2026 09:11:22

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick lägen der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) etwas unter den Erwartungen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sehe es aber besser aus, hier habe der Gesundheitskonzern von niedrigeren Zinsen und Steuereffekten profitiert./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,29 € 		Abst. Kursziel*:
44,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,79%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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