FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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20.04.2026 10:12:42

FUCHS SE VZ Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff kommt mittel- und längerfristig optimistisch vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,54 € 		Abst. Kursziel*:
29,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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