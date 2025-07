NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung Anfang Juni stehe der Quartalsbericht im Zeichen des neuen Mittelfristausblicks und möglicher Neuigkeiten zum Private-Equity-Interesse am Spezialverpackungshersteller, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er findet es nach wie vor verwirrend, dass der Mittelfristausblick vor dem Kapitalmarkttag ausgegeben werden soll./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.