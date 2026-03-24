Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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24.03.2026 07:24:01

Givaudan Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3750 auf 3000 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Givaudan bleibe ihre erste Wahl bei Aromen und Duftstoffen. In den kommenden Monaten dürfte die Aktie aber überdurchschnittlich stark unter Druck bleiben - unter anderem angesichts der besonders hohen Umsätze der Schweizer im Nahen Osten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3 000,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2 656,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2 657,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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