Grand City Properties Aktie
|10,62EUR
|0,22EUR
|2,12%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 sei operativ solide gewesen, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Er wies zudem auf die Aktientausch-Offerte von Aroundtown hin, die wohl vom Grand-City-Management unterstützt werde./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
