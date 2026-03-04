Grand City Properties Aktie

10,62EUR 0,22EUR 2,12%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

04.03.2026 11:05:34

Grand City Properties Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 sei operativ solide gewesen, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Er wies zudem auf die Aktientausch-Offerte von Aroundtown hin, die wohl vom Grand-City-Management unterstützt werde./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,62 € 		Abst. Kursziel*:
3,58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,58%
Analyst Name::
Charles Boissier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

