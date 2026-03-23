Heidelberg Materials Aktie
|176,55EUR
|6,45EUR
|3,79%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Präsentation des Vorstandschefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Dominik von Achten habe vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges bekräftigt, dass die operative Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 Bestand habe, schrieb Analyst Harry Goad am Montag. Der Baustoffkonzern habe ein geringes direktes Engagement in der Region, laut dem CEO seien die Auswirkungen höherer Energiepreise für den Konzern bedeutender./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
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Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176,75 €
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Abst. Kursziel*:
38,61%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
176,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,77%
|
Analyst Name::
Harry Goad
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KGV*:
-
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