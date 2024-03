FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 110 Euro angehoben. Analyst Jon Bell hält die Aktie des Baustoffkonzerns laut einer am Montag vorliegenden Studie angesichts einer Aktionärsrendite in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen von rund 6 Prozent für attraktiv bewertet. Im wichtigsten Markt, den USA, sorgten zudem die Konjunkturmaßnahmen für ein starkes Umfeld und auch die jüngsten Daten zur deutschen Wirtschaft erschienen inzwischen günstiger./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 07:40 / CET





