Heidelberg Materials Aktie
|208,80EUR
|-5,70EUR
|-2,66%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
217,80 €
|
Abst. Kursziel*:
21,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
208,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
