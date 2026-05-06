HENSOLDT Aktie
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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Im ersten Quartal habe bei dem Rüstungsunternehmen die Auftragsstärke herausgeragt, schrieb Ben Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Schätzungen aber auch um 3 Prozent übertroffen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,46 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
79,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
|
Analyst Name::
Ben Brown
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KGV*:
-
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