NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Im ersten Quartal habe bei dem Rüstungsunternehmen die Auftragsstärke herausgeragt, schrieb Ben Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Schätzungen aber auch um 3 Prozent übertroffen./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.