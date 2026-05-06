Daimler Truck Aktie
|43,67EUR
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|0,76%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
06.05.2026 09:11:41
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen robusten Jahresauftakt. Er hob einen positiven Auftragstrend und für 2026 bestätigte Zielsetzungen hervor./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,45 €
|
Abst. Kursziel*:
15,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,95%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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