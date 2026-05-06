Daimler Truck Aktie

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Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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06.05.2026 09:11:41

Daimler Truck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen robusten Jahresauftakt. Er hob einen positiven Auftragstrend und für 2026 bestätigte Zielsetzungen hervor./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,45 € 		Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,95%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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