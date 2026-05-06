NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prognose für das Gesamtjahr sei trotz der höheren Kraftstoffpreise beibehalten worden. Die Fluggesellschaft rechne damit, die zusätzlichen Treibstoffkosten durch einen verbesserten Erlös je Sitzplatzkilometer aufzufangen./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC





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