Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Profitabilität der Online-Apotheke habe sich im ersten Quartal zwar verbessert, aber immer noch unter den Erwartungen gelegen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Speziell das kleinere internationale Geschäft habe Margenschwäche gezeigt. Das Margenziel für 2026 sei aber bestätigt worden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
48,90 €
Abst. Kursziel*:
69,73%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
49,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
