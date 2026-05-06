Redcare Pharmacy Aktie

49,60EUR 1,22EUR 2,52%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

06.05.2026 08:46:34

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Profitabilität der Online-Apotheke habe sich im ersten Quartal zwar verbessert, aber immer noch unter den Erwartungen gelegen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Speziell das kleinere internationale Geschäft habe Margenschwäche gezeigt. Das Margenziel für 2026 sei aber bestätigt worden./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,90 € 		Abst. Kursziel*:
69,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

