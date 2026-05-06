Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Wie Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung schrieb, lagen die Resultate im ersten Quartal weitgehend im Erwartungsrahmen. Die Krankenhaussparte Helios habe allerdings in Deutschland mit ihrem operativen Ergebnis (Ebit) enttäuscht. In der Telefonkonferenz stünden nun Aussagen zur Gesundheitsreform im Blickfeld./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39,21 €
|
Abst. Kursziel*:
45,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,68%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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