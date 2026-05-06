LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Baustoffkonzern stehe die signifikante Nachfrageerholung dem Energiepreisanstieg gegenüber./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / GMT



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