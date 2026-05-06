Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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06.05.2026 08:41:39

Zalando Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,04 € 		Abst. Kursziel*:
84,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80,66%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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