LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT



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