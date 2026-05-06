Lufthansa Aktie

8,14EUR 0,43EUR 5,57%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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06.05.2026 08:43:04

Lufthansa Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber weniger deutlich als der Konkurrent Air France-KLM, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Krise im persischen Golf habe zusätzliche Gewinne eingebracht. Den hohen Treibstoffkosten wolle die Lufthansa im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr mit höheren Erlösen begegnen. Der Markt werde darüber debattieren, ob dies realisierbar sei./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
7,83 € 		Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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