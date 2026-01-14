TUI Aktie

9,22EUR 0,10EUR 1,10%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 07:55:47

TUI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,12 € 		Abst. Kursziel*:
31,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

mehr Analysen
07:55 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
12.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 9,18 0,75% TUI AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:34 Danone Overweight Barclays Capital
08:33 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
08:27 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
08:26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:25 Siemens Underweight Barclays Capital
08:19 KION GROUP Overweight Barclays Capital
08:19 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
08:19 GEA Equal Weight Barclays Capital
08:18 Alstom Underweight Barclays Capital
08:11 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
07:55 TUI Overweight Barclays Capital
07:55 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
07:54 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:53 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:53 easyJet Overweight Barclays Capital
07:44 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
07:42 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07:37 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:36 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
13.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen