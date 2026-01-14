TUI Aktie
|9,22EUR
|0,10EUR
|1,10%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,12 €
|
Abst. Kursziel*:
31,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
13.01.26
|Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs (dpa-AFX)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|TUI-Aktie dennoch tiefer: Dividenden-Comeback und Februar-Termine im Fokus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|07:55
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|TUI Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|9,18
|0,75%
