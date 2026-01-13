ABB Aktie

65,32EUR -0,38EUR -0,58%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

13.01.2026 21:34:36

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Phil Buller aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er unter anderem die Verlagerung der Robotik-Sparte in den Bereich der aufgegebenen Geschäftsaktivitäten im Vorfeld des bevorstehenden Verkaufs an Softbank berücksichtigt, schrieb der Experte./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
60,88 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
61,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,64%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

