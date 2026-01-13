NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Phil Buller aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er unter anderem die Verlagerung der Robotik-Sparte in den Bereich der aufgegebenen Geschäftsaktivitäten im Vorfeld des bevorstehenden Verkaufs an Softbank berücksichtigt, schrieb der Experte./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.