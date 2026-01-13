ABB Aktie
|65,32EUR
|-0,38EUR
|-0,58%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Phil Buller aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er unter anderem die Verlagerung der Robotik-Sparte in den Bereich der aufgegebenen Geschäftsaktivitäten im Vorfeld des bevorstehenden Verkaufs an Softbank berücksichtigt, schrieb der Experte./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60,88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
61,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,64%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
