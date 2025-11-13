Sixt Aktie

74,35EUR -2,65EUR -3,44%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

13.11.2025 09:59:32

Sixt SE St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

