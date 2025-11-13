Sixt Aktie
|74,35EUR
|-2,65EUR
|-3,44%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,85 €
|
Abst. Kursziel*:
64,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,12%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-