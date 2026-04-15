Infineon Aktie
|44,41EUR
|-0,05EUR
|-0,11%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,24 €
|
Abst. Kursziel*:
14,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Analysen zu Infineon AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
