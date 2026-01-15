IONOS Aktie

27,15EUR 0,00EUR 0,00%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

15.01.2026 08:14:18

IONOS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Webhosters hätten seit September geschwächelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Der Durchschnittsumsatz je Kunden (ARPU) sei zwar im dritten Quartal nicht so hoch gewesen wie erhofft, dies lasse sich allerdings durch den Euro-Dollar-Kurs und die hohe Zahl an Neukunden erklären. Für ein Geschäft mit KI-Konkurrenz gewinne man Neukunden in mörderischem Tempo. Froberg hält die Aktien für sehr günstig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

