FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei erwartungsgemäß gewesen, schrieb Nizla Naizer in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bleibe bei der Aussicht auf Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2026./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET



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