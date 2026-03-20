IONOS Aktie

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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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20.03.2026 13:12:00

IONOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei erwartungsgemäß gewesen, schrieb Nizla Naizer in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bleibe bei der Aussicht auf Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2026./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,20 € 		Abst. Kursziel*:
65,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,63%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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