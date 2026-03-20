IONOS Aktie
|24,15EUR
|0,45EUR
|1,90%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
20.03.2026 13:12:00
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei erwartungsgemäß gewesen, schrieb Nizla Naizer in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bleibe bei der Aussicht auf Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2026./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,20 €
|
Abst. Kursziel*:
65,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,63%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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