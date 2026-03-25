IONOS Aktie
|25,25EUR
|-0,20EUR
|-0,79%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im vierten Quartal habe es bei dem Internetdienstleister kaum Anzeichen für disruptive Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz gegeben, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Die Anzahl neu gewonnener Kunden bleibe beeindruckend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,35 €
|
Abst. Kursziel*:
34,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
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