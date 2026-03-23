IONOS Aktie

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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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23.03.2026 14:56:19

IONOS Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 37 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Geschäftsbericht und der Ausblick des Webhosters seien ohne Überraschungen gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der jedoch spürbar niedrigeren Bewertung der Vergleichsgruppe sinke auch sein fairer Wert für die Ionos-Aktie auf nun 30 Euro. Die extreme KI-Angst, den gesamten Sektor betreffend, hält Oblinger für überzogen. Er erwartet mittel- bis langfristig wieder steigende Bewertungsmultiplikatoren./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Kaufen
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
24,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
24,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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