MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerkonzerns habe positiv überrascht, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar insgesamt im Rahmen bis leicht über den Erwartungen, impliziere aber auch, dass die Kasseler für das laufende Jahr keine Dividende ausschütten dürften. Dies wiederum enttäusche./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



