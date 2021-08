Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 115 auf 120 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Analysten Sebastian Bray hingegen unverändert beibehalten. Die zuletzt veröffentlichten Zweitquartalszahlen des Faserherstellers zeigten, dass das Unternehmen von der zyklischen Erholung profitiert hat, schreibt der Experte.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2021 wurde mit 5,55 Euro errechnet. Für die beiden Folgejahre 2022 und 2023 erwarten die Berenberg-Experten nun mit 8,64 Euro bzw. 11,26 Euro je Anteilsschein. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,50 Euro für 2021, sowie 2,50 bzw. 3,00 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Donnerstagvormittag notierten die Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,73 Prozent bei 110 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/ger

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0051 2021-08-05/10:44